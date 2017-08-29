В Сватово BMW влетело в CHERY AMULET – четверо пострадавших (Фото). Новости

Вчера, 28 августа, в Сватово (Луганская обл.) произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого четверо участников дорожного движения получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Авария произошла примерно в 18.30, на перекрестке улиц Дружбы и Новоселовка. «По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля BMW 523I, при выезде на главную дорогу, не убедился в безопасности своих действий, не предоставил преимущество в движении автомобилю CHERY AMULET, под управлением 42-летнего водителя, который двигался по главной дороге и допустил с ним столкновение», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и 37-летняя женщина-пассажир автомобиля CHERY, также водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в местный медицинского учреждения.

Материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства выясняются.