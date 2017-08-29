В «ДНР» закрывают проезд по участку трассы Горловка – Енакиево. Главная

С завтрашнего дня, 30 августа, с 09:00 на участке автомобильной дороги Горловка – Енакиево (временно неподконтрольная украинской власти территория, Донецкая обл.) будет ограничено движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба «минтранса ДНР».

«Министерством транспорта ДНР на участке автомобильной дороги общего пользования С050327 Горловка – Енакиево, км 3+500 – км 3+900 вводится временное ограничение движения транспортных средств», – говорится в сообщении.

Ограничение действует с 30 августа до завершения ремонтных работ.