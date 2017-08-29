Россия возбуждает уголовные дела против бойцов ВСУ. Новости

В Следственном комитете России открыто 5 уголовных производств по якобы «фактам» артиллерийских обстрелов украинскими военными гражданского населения Донбасса. Всего с начала Антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях Россия возбудила более сотни подобных дел. Попыткой России выставить себя вместо страны-оккупанта блюстителем прав человека называют этот шаг украинские юристы и международники, сообщает «Радио Свобода».

В российском Уголовном кодексе есть статья, в соответствие с которой иностранные граждане, например, украинцы, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности, даже если они не были осуждены в Украине. По этому противоречащему международным нормам закону следственное управление России за несколько дней возбудило 5 уголовных дел против украинских военных. Вот как звучит обвинение: «С 14 по 20 августа военнослужащие ВСУ, выполняя заведомо преступные приказы, произвели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в поселке Донецкий Луганской области, поселке Зайцево, селе Саханка, в городе Ясиноватая Донецкой области Украины. В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения».

С 2014 года возбуждено уже около сотни подобных дел против бойцов ВСУ. Спикер штаба АТО Анатолий Стельмах считает, что это все – пропаганда и желание очернить украинских военных. По его данным, сам поселок Зайцево и другие населенные пункты, а не только украинские позиции, регулярно попадают под обстрелы незаконных вооруженных формирований. «Очевидно, что мы не ведем обстрелы мирных населенных пунктов, с начала АТО у нас (ВСУ – ред.) такая тактика. В перемирие мы отвечаем только на обстрелы боевиков. И если есть прямая угроза жизни наших военных, то мы целенаправленно отвечаем огнем по позициям боевиков. Ни про какие населенные пункты или жилые дома речь даже не идет. Российская пропаганда может заявлять все что угодно, и они это каждый день делают, заявляют, что мы обстреливаем, что мы преступники. У нас есть своя позиция: мы на своей земле, мы защищаем наше государство, все, точка!», – говорит Стельмах.

На сайте российского Следственного комитета указывают, что «проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств». Какие могут проводить действия российские силовики в Украине без приглашения Киева – неясно. Юрист-международник Генадий Друзенко считает, что подобные дела не соответствуют здравому смыслу и международному праву. Если бы украинская власть официально признала Россию страной-агрессором, то по отношению к ней можно было бы использовать международное право войны и Женевскую конвенцию, считает юрист. Пока Россия такими обвинениями и возбуждением таких дел отвлекает внимание от своего присутствия на Донбассе, уверен он. «Россия никогда не была страной, которая ценит международное право. А, в общем, Россия пытается создать впечатление, что борется за права человека, против преступлений против прав человека, старается выдать себя не стороной конфликта на Донбассе, которой она является. Россия пытается показать себя стороной, которая хочет защитить украинских граждан от украинской власти», – говорит Друзенко.

А пока юристы, дипломаты и правозащитники советуют гражданам Украины, особенно военнослужащим и работникам правоохранительных органов, несколько раз подумать перед поездкой в Россию и, тем более, на временно неподконтрольные украинской власти территории.

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