Школьная форма в «ДНР». Обязательно или добровольно. Новости

Введение в «ДНР» обязательной школьной формы нарушает права детей и родителей. Об этом заявила «член комитета народного совета ДНР по образованию, науке и культуре» Анастасия Селиванова, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Согласно конституции ДНР ст. 36 каждый гражданин имеет право на образование. Соответственно, отсутствие школьной формы не может быть препятствием к получению образования», – пояснила «депутат» свою точку зрения.

Она подчеркивает, что в «ДНР» не каждая семья может позволить себе купить школьную форму ребенку. Поэтому социально незащищенные категории населения должны получать форму бесплатно.

Также Селиванова отмечает, что не следует смешивать обязательную униформу и введение определенного стиля одежды. Она согласна, что внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Тем не менее, «деловой стиль и обязательная школьная форма единого образца – это разные вещи».

Напомним, в начале августа 2017 года «глава ДНР» Александр Захарченко заявил о том, что подписан «указ» о введении до 2019 года обязательной школьной формы установленного образца во всех учебных заведениях на территории «Донецкой народной республики».

А 28 августа «первый замминистра образования и науки» Михаил Кушаков заявил, что введение школьной формы в учебных заведениях пока носит рекомендательный характер.

Введение обязательной школьной формы имеет много противников среди родителей. Возражения родителей вызваны финансовым аспектом. Один комплект стоит от 1750 до 3500 руб. (от 764 до 1528 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 29.08.17). Зимой ребенку необходимо как минимум два комплекта школьной формы. А если учесть тот факт, что в семье не один ребенок, а двое или трое, то покупка школьной формы существенно скажется на бюджете семьи.

Виюне 2017 года «и.о. министра труда и социальной политики ДНР» Лариса Толстыкина заверила, что средняя заработная плата в «ДНР» составляет 9592 руб. (4189 грн).

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» также планируют ввести школьную форму на «законодательном» уровне. Для этого хотят внести специальные изменения в «закон об образовании», которые урегулируют требования к внешнему виду школьников. Требования коснутся всех учеников, с 1-го по 11-й класс.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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