Реинтеграция Донбасса. Формулировки могут смягчить, – политолог. Новости

Законопроект о реинтеграции Донбасса после согласования с международными партнерами может претерпеть определенные изменения. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, пишет «ТСН».

«То, что факт вмешательства России в конфликт на Донбассе будет зафиксирован, у меня не вызывает сомнений. Другое дело – в какой форме. Будет ли там употребляться форма "агрессия" или будет прописана несколько другая формулировка. Второй вопрос – как будет определен статус неподконтрольных территорий. Как временно оккупированных? Или, возможно, несколько иначе, более мягко. Возможно, будут указаны уточнения относительно разницы в статусе оккупации Крыма и неконтролируемых территорий Донбасса», – сказал Фесенко.

Он также прокомментировал возможную реакцию России. «На мой взгляд, не надо нам бояться реакции России. И думаю, что украинское руководство будет обращать больше внимание не на возможную реакцию России – этот фактор влиять не будет. Более весомым и существенным будет реагирования на возможные замечания наших международных партнеров – США, Германии и Франции. Здесь, я думаю, будут прислушиваться, в частности, для того, чтобы не было прямых принципиальных противоречий с Минскими соглашениями, чтобы новый закон не мешал их реализации. Россия может обвинять Украину в том, что этот закон нарушает или вообще разрушает переговорный процесс и тому подобное. Но если таких обвинений не будет звучать со стороны США, Германии и Франции, это будет неважно. Ведь Россия и так нас во многом винит», – уточнил Фесенко.

Политолог также считает, что следует избегать таких словосочетаний или формулировок, которые могли бы рассматриваться как объявление войны России. Так как это может усилить риски и расширить зону конфликта за пределы Донбасса. «А вот "боевые действия", "военные действия", "агрессия" России в конкретных регионах – в этих формулировках ничего страшного нет. В "агрессии" есть элемент эмоций, и это действительно может восприниматься по-разному. Но определение самого факта боевых военных действий в защиту суверенитета и территориальной целостности – это нормально. И если Россия будет выступать с критическими заявлениями, не стоит этого бояться, потому что мы не должны обращать внимание на каждое чихание Путина или других российских представителей», – сказал Фесенко.