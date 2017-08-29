Налог на недвижимость. Платить или нет в зоне АТО на Донбассе. Новости

Недвижимость и земля на неподконтрольной территории Донбасса временно исключены из объектов обложения налогом. Об этом сегодня,29 августа, сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.

«На период с 14 апреля 2014 года до 31 декабря года, в котором будет завершена антитеррористическая операция, с 1 января 2017 года исключены из объектов обложения налогом на имущество и единому налогу расположенные на временно оккупированной территории и/или на территории населенных пунктов на линии разграничения объекты жилой и нежилой недвижимости и земельные участки», – говорится в сообщении.

Кроме того, в период с 14 апреля 2014 года по дату вступления в силу указанными нормами отменена обязанность плательщиков налога на имущество и единого налога по составлению и представлению налоговой отчетности.

Также для указанной категории плательщиков не возникают основания для применения санкций за непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности, предусмотренные ст. 120 Кодекса. В то же время принятые органами ГФС в указанном периоде решения о применении таких санкций подлежат отмене на основании распоряжения уполномоченного лица соответствующего территориального органа по месту нахождения объекта налогообложения. «С целью согласования размера денежных обязательств плательщиков налогов субъекты хозяйствования, которые до вступления в силу вышеуказанных норм относились к категории плательщиков налога на имущество и единого налога, уточняют согласованные налоговые обязательства, руководствуясь нормами ст. 50 Кодекса», – говорится в сообщении.