«Школу будущего» открыли на Донетчине (Видео). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) после капитального ремонта открыли школу №17. Теперь она опорная. На ремонт здания и закупку оборудования потратили 48 млн грн.

«Школа будущего» – так называют опорную школу дружковские дети. Открытия осовремененного учебного учреждения здесь ждали давно. «Сегодняшнего дня я ждала все каникулы даже больше, чем 1 сентября», – поделилась ученица школы №17 Полина.

Среди почетных гостей на открытии – министр образования Украины Лилия Гриневич. Чиновница перерезала ленту и рассказала об изменениях в учебном плане. «Уже с этого учебного года мы будем иметь и обновленные программы 5-9-х классов. И готовиться к следующему учебному году, где все дети первоклассники уже будут учиться по новому стандарту», – сообщила она.

Цифровые кабинеты физики, химии, биологии – на техническое оснащение школы потрачено 6 млн грн. Чтобы максимально использовать современные технологии в учебном процессе, учителя прошли курсы по повышению квалификации. Министру образования продемонстрировали возможности аналогового цифрового преобразователя. «Датчики там настолько чувствительны. Там около 100 тыс. может измерений делать в минуту. И одновременно может работать 10 датчиков. То есть это неограниченные возможности для научного творчества», – рассказала министру учитель.

Родители не нарадуются. Говорят, теперь дети ходить на занятия будут с интересом. «Намного лучше сделали: интерактивные доски, парты новые, ноутбуки, проекторы. Лучше получать новые знания, будут интереснее проходить уроки», – считает ученик школы №17 Ярослав.

«Очень приятно зайти и увидеть чистые стены. Полностью вся школа обновлена. И техника и полностью все. Даже внешне. Вот посмотрите на школьный двор – озеленение. Есть где детям выйти, погулять на перемене», – добавила жительница Дружковки Екатерина.

Спортплощадка с искусственным покрытием, новая столовая, спортивный, актовый и конференц-залы. На внутреннее оснащение школы 675 тыс. грн выделил Дружковский городской совет. «Надеюсь, что, наверное, это будет лучшая школа в Донецкой области. И уверен в этом. И сегодня потенциал школы тоже будет большой. Мы будем принимать сюда лучших учителей. Сделаем эту школу не только лучшей по оснащению, но и лучшей по выпуску своих учеников», – заявил Дружковский городской голова Валерий Гнатенко.

Опорная школа в Дружковке рассчитана на обучение 800 учеников. 700 сядут за парты уже 1 сентября.

Источник: ТК «Донбасс»

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