Почему дорожают продукты на Донбассе (Видео). Новости

В августе в Украине резко подорожали продукты питания, и Донецкая область не стала исключением. За мясо и молоко приходится платить на 10% больше. Новые ценники продавцы готовят и для овощей. Даже фрукты, несмотря на сезон, немного прибавили в стоимости.

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) на рынке молочные продукты за прошедшую неделю подорожали почти на 6 грн. И это еще не предел, говорят продавцы с рынка. «Было 24, 26, 28, а сейчас 30», – говорит продавец Людмила. На вопрос, с чем подорожание связано, отвечает, что нет кормов. «Сухая ж трава», – говорит женщина.

Десяток яиц на рынках Покровска теперь от 17 грн, хотя еще в начале августа они стоили почти в два раза меньше. На пять гривен подорожало и мясо курицы. Килограмм уже стоит – 70 грн. Продавцы разводят руками. Мол, дорожает корм для птицы, поэтому переписывают ценники. «Корм дорожает, зерно дорожает. И бройлеры маленькие подорожали, ну эти маленькие цыплята», – говорит продавец Николай.

А вот в столице за килограмм куриной тушки сейчас просят в среднем 55 грн. Это на 15 грн больше, чем в августе прошлого года. Цена филе – от 80 грн за кило. Эксперты уверенны, мясо курицы дорожает из-за того, что производители ориентируются на западные рынки. «Экспорт по сравнению с прошлым годом вырос на 42%, хотя производство курятины на том же уровне порядка 590 тыс. тонн веса. На рынке Украины его остается достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний потребительский рынок», – говорит эксперт в сфере АПК Денис Марчук.

Подорожание в этом году коснется и фруктов. К примеру, яблоки сейчас от 10 грн за килограмм. Ближе к зиме цена вырастет вдвое, прогнозируют продавцы. «Да, будут дорожать, их мало в этом году уродило, ну гривен на 10 примерно так», – считает продавец Кирилл.

Также продавцы уверяют, сейчас самое время запасаться картофелем и луком. Из-за плохого урожая, осенью эти овощи будут стоить в половину дороже.

Источник: ТК «Донбасс»