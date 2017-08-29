Родители носили ее на руках: Как 4-летней девочке вернули силы и жизнь (Видео). Новости

В Украине ежегодно рождается более 4 тыс. детей с пороками сердца. Но лишь половина малышей получают помощь своевременно. Чтобы купить дорогие импланты, родители больных детей распродают имущество, берут кредиты.

В операционной Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова вживляют устройства, напоминающие зонтики и пружинки. Такие миниатюрные импланты устраняют самые тяжелые пороки сердца. «На сегодня проблема врожденных пороков сердца является очень серьезной в Украине вообще, потому что каждый год рождается 4,5 тысячи детей, которые имеют врожденные пороки сердца. Мы выполняем 800 операций в год», – сообщил директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Василий Лазоришинец.

У 4-летней Карины врачи диагностировали Боталлов проток. Девочка теряла силы, родителям приходилось носить дочь на руках. «Эти люди живут до 35-40 лет. Нам сказали, что долго они как бы не живут с таким пороком. И может быть кровоизлияние в легкое», – рассказала мать девочки Ольга Елисеева.

Оперировали малышку эндоваскулярным методом. Хирурги разъясняют: это без разрезов и скальпеля. «Мы нашей малышке поставили спираль. Эта спираль по размеру 6 миллиметров чем-то напоминает может даже пружинку от шариковой ручки, настолько она миниатюрна. Через маленький прокол на ножке мы проникаем в проблемное место прямо в сердце, где и выпускаем эту спираль. Большинство наших малышей даже не понимают, что им делают операцию. Они на следующий день уже бегают, и готовы быть профессиональными спортсменами», – объяснил эндоваскулярный хирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Игорь Дитковский.

Устройства, диаметром не более десятикопеечной монеты высоко технологичны, а значит стоят десятки тысяч гривен. Государство практически не финансирует это направление. «Собрать эти деньги у нас возможности не было. Такую сумму мы не смогли бы занять», – поделилась Ольга Елисеева.

Помог семье Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Первое УЗИ показало, что сердце Карины бьется ровно. Уже в следующем месяце Ольга отправится с малышкой в танцевальный зал. «Хочется отправить ее на бальные танцы. Она очень подвижный ребенок. Ей постоянно нужно бегать, прыгать. Она не может сидеть на месте», – говорит мама Ольга.

Благодаря проекту «Здоровое сердце» кардиохирурги уже прооперировали 18 детей из Донбасса.

Источник: ТК «Донбасс»

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