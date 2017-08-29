На Луганщине собрали более 75 млн грн военного сбора. Новости

В январе-июле 2017 года на Луганщине поступления военного сбора составили 75 млн 200 тыс. грн. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Госфинслужбы Украины.

«Это на 10, 1млн грн, или на 15,6%, больше показателя за 7 месяцев прошлого года», – говорится в сообщении.

Отмечаетс также, что на Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.

Кроме того, в собщении напоминается, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.