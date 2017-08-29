Мошенники обманули жителей Донецкой области на 9 млн гривен. Новости

С начала этого года мошенники выманили у жителей Донетчины 9,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, жители Донецкой области продолжают становиться жертвами распространенных преступных схем. Наиболее частые аферы – это банковское мошенничество, махинации во время покупок в интернете и «спасение» родных от «тюрьмы».

Так, в Славянске (Донецкая обл.) только за минувшие сутки две пожилые женщины по совету преступников «разблокировали» свои банковские карты и остались без пенсий. При этом, на телефон обеих пенсионерок пришло SMS сообщение с текстом: «Ваша карта заблокирована. Подробная информация по телефону ...». После чего, позвонив по указанному номеру, женщины поговорили с лже-сотрудником банка, который сказал, что для разблокировки банковской карты нужно продиктовать все данные карты. Что и сделали обманутые женщины. В результате, одна из пенсионерок лишилась 1 400 грн, а другая – 1 600 грн.

Как отмечают полицейские, получив доступ к банковской карте жертвы, злоумышленники могут не сразу снять средства, а дождаться крупной суммы. К тому времени жертва может уже забыть о своем разговоре с «банковским работником».

Еще одна распространенная схема мошенничества, когда обманщики создают «липовые» интернет-сайты и подставные «офисы». Так, 36-летний житель Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) попал на крючок мошенников, ища работу в интернете. Мужчина зашел на соответствующий сайт, связался с менеджером фирмы-работодателя и как только перечислил деньги за оформление необходимых документов, информация о фирме и все контактные данные исчезли.

По информации правоохранителей, есть случаи, когда аферисты разыгрывали целые спектакли. Так, жертва, звоня в «офис», попадает на «секретаршу», которая переключает абонента на «менеджера», а тот в свою очередь – на еще одного работника. Все трое сидят в одной комнате, а человеку кажется, что это действительно «солидная» компания.

Как сообщают правоохранители, по всем фактам мошенничества проводится проверка по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество».

Также, в полиции призывают жителей не спешить перечислять средства неизвестным лицам, самостоятельно перезванивать и уточнять местонахождение родственников, которые якобы в беде, а также делать покупки и искать работу только на проверенных сайтах. Это поможет уберечь собственные средства.

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