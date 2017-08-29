Как жителям неподконтрольного Донбасса получить украинское свидетельство о рождении ребенка. Новости

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса могут получить украинское свидетельство о рождении ребенка.

Для этого необходимо обратиться в любое отделение РАГСа на подконтрольной украинской власти территории с заявлением о регистрации рождения ребенка.

Возьмите с собой:

заявление об установлении факта рождения ребенка (укажите, почему не можете обычным путем получить свидетельство о рождении);

документы, подтверждающие рождение ребенка (оригиналы или копии медицинских документов, в том числе составленные на неподконтрольной территории, показания свидетелей, аудио-видео записи);

квитанция об уплате судебного сбора – 320 грн. От него освобождены лица с I и II группой инвалидности, инвалиды ВОВ.

В случае отказа, необходимо обратиться в суд. Заявление в суд могут подать родители ребенка или их представители. Заявление с пакетом документов подается в суд по месту расположения отделения РАГСа, выдавшего отказ. Заявление должно рассматриваться судом незамедлительно. После вынесения положительного решения судом – подать заверенную копию решения вместе с копиями паспортов родителей новорожденного в отделение РАГСа по месту расположения суда.

В день обращения в отделении РАГСа должны выдать свидетельство о рождении.

Как узаконить факт рождения или смерти, произошедшие на неподконтрольном Донбассе, см. здесь.

По материалам: Общественное ТВ Донбасса Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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