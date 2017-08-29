Прекращение огня и контроль на границе. Украина созывает видеоконференцию по Донбассу. Главная

Украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на 31 августа. Об этом сегодня, 29 августа, в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она уточнила, что видеоконференция созывается в преддверии нового учебного года, в связи с тем, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе не соблюдают режим прекращения огня. «Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО* не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу», – пишет Олифер.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей