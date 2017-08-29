Часть помощи от США уже в зоне АТО на Донбассе. Новости

В этом году Украина получила существенную помощь от США, и часть этой помощи уже находится в зоне АТО. Об этом сегодня, 29 августа, заявил командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров во время официальной встречи со старшим советником США по вопросам национальной безопасности Койт Харгусом и советником офиса связи НАТО в Украине по вопросам реформирования сектора безопасности подполковником Ярославом Пато, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

«Национальная гвардия Украины продолжает развиваться, в том числе и благодаря помощи США. В этом году мы получили существенную помощь от США и часть этой помощи уже находится в зоне АТО. Мы продолжаем запланированные реформы и становимся более эффективными, выносливее и сильнее», – сказал Юрий Аллеров.

В свою очередь Койт Харгус отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет Украины и право украинцев выбирать свое будущее. Также он отметил значительный прогресс в реформировании сил обороны Украины.