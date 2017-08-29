Что может помешать принятию закона о реинтеграции Донбасса, – политтехнолог. Новости

Законопроект о реинтеграции Донбасса, безусловно, важный документ, но не исключено, что он не будет принят. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Березовец, пишет «ТСН».

«Сам проект очень важен, так как международное законодательство и законодательство западных партнеров Украины все равно будет ориентироваться на законодательство Украины. Несмотря на то, что сегодня факт агрессии против Украины со стороны России признан на мировом уровне – на уровне ПАСЕ, Европейского парламента, многих национальных парламентов, Генассамблеи ООН, – где Россия прямо называется страной-агрессором, все равно принципиально важно, чтобы Украина имела в своем законодательстве определенные четкие рамки по этому вопросу», – считает Березовец.

Кроме того, он акцентировал, что в законопроекте речь идет о реинтеграции. То есть не о военном возвращения Донбасса в состав Украины, а о мирном процессе. Это также добавляет аргументов за его принятие. «Но учитывая нынешние скандалы, которые бурлят в Верховной Раде буквально с первых дней новой сессии, может сложиться так, что этот законопроект не пройдет, или будет проходить с определенными проблемами», – сказал политтехнолог.

По его мнению, среди скандалов, которые сегодня идут, есть претензии к Саакашвили. Также сейчас выдвигаться претензии относительно преследования оппозиции, по представлению Генпрокуратуры по Добкину и тому подобное, что омрачит нормальную законодательную работу.

«Мои прогнозы на принятие этого законопроекта по реинтеграции Донбасса очень осторожны. Закон бесспорно нужен, но будет ли он принят – это большой вопроc», – уточнил Тарас Березовец.