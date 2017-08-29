Восемь лет спустя. Дончане помнят, как открывалась «Донбасс Арена» (Фото, видео). Новости

Сегодня, 29 августа, в Донецке восемь лет назад произошло грандиозное событие – открытие «Донбасс Арены».

Вспоминая этот день, жители города отмечают, что домашний стадион ФК «Шахтер» был похож на приземлившуюся «летающую тарелку в парке», и что его справедливо называли бриллиантом Донецка.

Дончане делятся своими воспоминаниями в соцсетях:

Евгений Владимироваич: «8 лет назад не было никакой новороссии и жили себе спокойно и счастливо, с трезвыми взглядами в светлое будущее!»;

Дима: «Поскорее бы он зажил прежней жизнью и родной "Шахтер" вернулся на свой родной стадион»;

Инна: «Хороший был день) Всем Мира Здоровья и Добра».

Напомним, что с лета 2014 года футбольные матчи на «Донбасс Арееа» не проводятся из-за конфликта на Востоке Украины. В августе, в ходе этого конфликта, стадион получил повреждения из-за попадания снарядов. К счастью, никто из сотрудников, а также случайных прохожих, не пострадал.

В августе 2014 года «Донбасс Арена» стала центром распределения гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова. Более сотни волонтеров практически круглосуточно разгружают продукты питания, собирают из них индивидуальные наборы, и передают их нуждающимся жителям Донбасса.

20 октября 2014 года стадион вновь пострадал от взрыва. В кратчайшие сроки были организованы восстановительные работы.

28 февраля 2017 года вооруженные люди заблокировали распределительный центр на Донбасс Арене и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Позже выяснилось, что Донбасс Арена взята под охрану «ДНР».

Видео церемонии открытия стадиона в 2009 году (полная версия):

«Донбасс Арена» с высоты птичьего полета: