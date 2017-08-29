Переселенка из Алчевска обучает детей иностранным языкам: На старте не нужно много денег (Фото). Новости

Переселенка из Алчевска (Луганской обл.) Виктория Хромова в 2016 году открыла центр образования и творческого развития «Ginger» в Житомире. На грант в 50 тыс. грн приобрели мебель, интерактивную доску, проектор, литературу. Собственные 15 тысяч грн потратили на аренду, рекламу и логотип. Через полгода бизнес начал приносить доход, передает «Gazeta.ua».

Для работы арендовали одну комнату за 2 тыс. грн. Было 5 учеников, которые учились английскому языку за 40 грн в час. Сейчас центр переехал в новое 4-комнатное помещение, в котором занимается около 50 детей. Добавили курсы польского и немецкого языков. Групповые занятия стоят 55 грн, индивидуальные – от 100 грн. «Не сработала реклама на листовках, в маршрутках, Интернете и на телевидении. 80% учеников пришли по рекомендациям. Акцент в обучении делаем на качестве, а не на количестве учеников. Для школьников работает английский театральный кружок, где готовим англоязычные спектакли. Друзья-иностранцы проводят бесплатные встречи разговорного клуба», – рассказала Виктория.

По ее словам, благодаря конкурентам поняла, что не хочет ставить занятия «на конвейер». До открытия собственного центра, она пыталась отдать дочку в частные репетиторские центры в Житомире. «Моя дочь учит английский с 3-х лет. Ее направили в группу по возрасту, а не по знаниям. Репетиторам запрещают общаться с родителями, чтобы те не могли сблизиться и работать за пределами учреждения. Атмосфера там очень официальная и формальная», – поделилась Виктория.

Виктория Хромова с семьей приехала в Житомир в 2014 году к друзьям. Через неделю узнала о беременности и решила остаться. Впоследствии перевезла вещи из Алчевска и уговорила дедушек и бабушек переехать, чтобы помогать на новом месте.

В 2015 году с 6-месячным сыном поехала на семинар для предпринимателей в Киев от общественной организации «Крым-SOS». Там помогли доработать бизнес-идею и дали грант в 50 тыс. грн на открытие. По словам Виктории, поняла, что на старте не нужно много денег. Не обязательно покупать новую мебель и делать дорогостоящий ремонт. «В планах – расширение. Пока не нанимаю дополнительных учителей, веду занятия по английскому сама, другие языки преподает репетитор из местных», – делится Виктория.

В центре ориентируются на качество обучения, а не на количество детей Интерактивную доску и мебель приобрели на грант Иностранцы проводят с детьми бесплатные встречи разговорного клуба Виктория открыла детскую театральную студию, где готовят спектакли на английском языке

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