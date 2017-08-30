Скоро в Донецке: Жители в ожидании осени (Фото). Новости

До начала осени осталось два дня. В предвкушении очередной поры года жители Донецка обмениваются в соцсетях снимками осеннего города прошлого сезона.
«Если заканчивается лето – не беда. Осень – это начало другой сказки, которая не менее прекрасна», – анонсируют фото дончане.
- Дмитрий: «В Донецке любое время года прекрасно»;
- Александр: «Художник Осень расплескал по миру краски / Мир стал красивей, ярче и прекрасней / Но не хватает одного лишь цвета / который нам дарил художник Лето».
Но уход лета не всем по душе:
- Анита: «Красиво, но сыро и холодно... Осень – это не мое»;
- Кристина: «Бред, как она может быть прекрасной, когда нужно вставать в 7 утра?» – Михаил: «То ты еще в 5 не вставала»;
- Валентин: «Романтики... Обычно осень выглядит так:
- Саша: «Валентин, красотища та какая, нужно готовить парадные калоши)»
«А мне пофиг... На работе круглый год», – подводит черту в обсуждении Антон.
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