Скоро в Донецке: Жители в ожидании осени (Фото). Новости

До начала осени осталось два дня. В предвкушении очередной поры года жители Донецка обмениваются в соцсетях снимками осеннего города прошлого сезона.

«Если заканчивается лето – не беда. Осень – это начало другой сказки, которая не менее прекрасна», – анонсируют фото дончане.

Дмитрий: «В Донецке любое время года прекрасно»;

Александр: «Художник Осень расплескал по миру краски / Мир стал красивей, ярче и прекрасней / Но не хватает одного лишь цвета / который нам дарил художник Лето».

Но уход лета не всем по душе:

Анита: «Красиво, но сыро и холодно... Осень – это не мое»;

Кристина: «Бред, как она может быть прекрасной, когда нужно вставать в 7 утра?» – Михаил: «То ты еще в 5 не вставала»;

Валентин: «Романтики... Обычно осень выглядит так:

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Саша: «Валентин, красотища та какая, нужно готовить парадные калоши)»

«А мне пофиг... На работе круглый год», – подводит черту в обсуждении Антон.

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