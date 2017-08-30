Жебривский подал на Савченко «жалобу» в СБУ (Документ). Новости

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский обратился в СБУ и НАБУ в ответ на обвинения в его адрес со стороны народного депутата Надежды Савченко относительно контрабанды сигарет из «Л/ДНР». Об этом губернатор сообщил на своей странице в Facebook.

«Обратился в Службу безопасности Украины и Национального Антикоррупционного бюро с требованием провести проверку сведений, которые высказала народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина". Из ее уст прозвучало обвинение в мой адрес в якобы организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях. Это заявление считаю безосновательной ложью, и прошу компетентные органы дать ему надлежащую оценку. Каждый должен отвечать за свои слова», – написал Жебривский.

В свою очередь на данное заявление Жебривского отреагировали подписчики его Facebook-страницы:

Алексей Заворотний: «А ви зробіть так, щоб людям не вигідно було займатися контрабандою... І зникне ця ганебна проблема»;

Андрей Буевич: «Уся боротьба з контрабандою – це фікція. Як ганявся контрабас, так і гоняється, як і вугілля, составами. І кришують це всі органи, які там знаходяться, бо у всих свій інтерес. Тому результат перевірки, нажаль, знаю наперед»;

Саша Глущенко: «Контрабанда сигарет есть. Жебривский ее не остановил, значит, имеет свой интерес. СБУ проверит? Нет, потому что тоже в доле. Пока на контрабанде хорошо зарабатывают, война (АТО) не закончится»;

Олег Галаган: «Фабрика в Донецке работает, отгрузка идет... Сигареты нужнее, чем уголь? Где этот герой "семенченко"».

Напомним, депутат Верховной Рады Надежда Савченко 28 августа обвинила главу ДонОВГА Павла Жебривского и главу Закарпатской обладминистрации Геннадия Москаля в контрабанде сигарет из зоны АТО в Европу.

«Меня больше интересует экспорт из незаконно оккупированных территорий через Жебривского, главу военно-гражданской администрации зоны АТО, заканчивая Москалем на выходе в Европу. Меня вот этот путь больше интересует. Сигареты, например. Ездят и зарабатывают деньги. В Луганске они стоят дешево, в Европе стоят дорого», – заявила депутат.