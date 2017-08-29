В «ЛНР» дети из уничтоженной пожарами школы будут учить на дому. Новости

В поселке Краснодарский (неподконтрольная территория, Луганская обл.), дети будут обучаться на дому из-за того, что пожар уничтожил школу. Об этом сегодня, 29 августа, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Сообщается, что пожары, произошедшие в «ЛНР» 21 августа, уничтожили более 100 домов и хозпостроек. В частности, из-за пожара без жилья остались 36 семей поселка Краснодарский. Огнем также была уничтожена местная школа.

«Рассматривались разные варианты решения этой проблемы… По итогам встречи было решено, что учебный год дети начнут на индивидуальном обучении, пока для них будут обустраиваться классные комнаты», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория