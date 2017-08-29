Войны никто не допустит. Эксперт прокомментировал реинтеграцию Донбасса. Новости

Риск, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть аналогичным известному документу об особом статусе Донбасса, существует. Такое мнение высказал политический консультант Сергей Постоловский, пишет «ТСН».

«Поскольку мы еще не видели окончательный текст законопроекта, существует риск того, чтобы в результате это не был просто перефразированный печально известным законопроект о особого статуса Донбасса. Потому что можно назвать как угодно – особый статус, реинтеграция, – а по сути будет одно и то же», – сказал эксперт.

Однако факт признания России страной-агрессором на законодательном уровне - это плюс, прежде всего с дипломатической точки зрения, потому что это уже официально, считает эксперт. «Это создает дополнительные возможности для Украины на международной арене, то есть в ООН, в Европе. Мы не признаем официально, что у нас есть российско-украинская война, но утверждением "Россия-агрессор" мы четко определяем, кто есть кто. И в этом контексте мы уже можем более активно работать в рамках Минских соглашений. Россия же постоянно подчеркивает, что не является стороной конфликта. Признание России агрессором создает возможность посадить ее за стол переговоров именно как сторону конфликта, а не какого наблюдателя», – говорит политконсультант.

По его мнению, в то же время в конечном тексте законопроекта, могут быть определенные подводные камни. «Я не думаю, что закон о реинтеграции – это самостоятельная и независимая политика Украины. Ведь он непременно обсуждался с нашими западными партнерами. Но я не думаю, что это будет официальным объявлением войны. Потому что война никому не выгодна – ни России, ни Украины, ни Запада. Войны никто не допустит», – резюмирует Сергей Постоловский.