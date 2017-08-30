ВСУ готовы отвести вооружение от Станицы Луганской, – СЦКК. Новости

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» продолжают обстрел участка разведения сил и средств в районе пгт Станица Луганская. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает украинская сторона СЦКК*.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и российской стороне СЦКК о готовности подразделений Вооруженных Сил Украины к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе Станицы Луганской в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения Минских договоренностей.

«В то же время НВФ ОРЛО* продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливая участок разведения в районе поселка Станица Луганская. Так, 28 августа по направлению "гора Князя Игоря – Станица Луганская" боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО. К счастью, погибших и раненых со стороны сил АТО нет», – констатируют в СЦКК.

В СЦКК заявляют, что такие действия незаконных вооруженных формирований «ЛНР» в очередной раз подтверждают полное игнорирование Минских договоренностей и откладывают отвод войск в районе пгт Станица Луганская.

«В то же время силы АТО продолжают поддерживать режим прекращения огня и недопущения провокации вблизи участков разведения войск, обеспечивая договоренности, которые были достигнуты во время переговоров в рамках "нормандского формата"», – резюмирует пресс-служба украинской стороны СЦКК.

Как сообщалось ранее, 22 августа состоялся телефонный разговор глав стран «нормандского формата»: Президента Украины, Президента Франции, Федерального канцлера Германии и Президента России. Основным итогом переговоров стало объявление режим прекращения огня по случаю начала учебного года. «На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную приверженность дальнейшей имплементации Минских договоренностей», – говорилось в совместном заявлении.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители Украины, ОБСЕ и РФ подписали Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе. Согласно документу, разведение сил должно производиться в районе трех населенных пунктов: в Луганской области – пгт Станица Луганская (ПКТ*) и город Золотое (город разделен линией разграничения), в Донецкой области – село Петровское (НКТ*, Старобешевский район).

1 октября 2016 года стороны конфликта смогли произвести отвод вооружений в районе города Золотое. В Петровском удалось отвести силы и средства с третей попытки 7 октября. Отвод сил в Станице Луганской был намечен на 9 октября, но процесс не состоялся, также сорвался отвод и 13 октября, и 26 ноября. В 2017 году в «ЛНР» заявляли, что были готовы отвести войска 28 мая.

Штаб АТО заявлял, что украинская сторона готова к отводу, но только при условии недельного соблюдения «режима тишины», как это прописано в Рамочных соглашениях. Поэтому на данный момент Петровское остается единственным районом, где произошло разведение сил и средств.

*Сокращения: СЦКК – Совместный центр по контролю и координации прекращения огня на Донбассе, в состав которого входят офицеры Украины и России; ОРЛО – отдельные районы Луганской области; НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

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