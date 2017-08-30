Скоро начнется новый этап блокады Донбасса, – Семенченко. Главная

Народный депутат Семен Семенченко объявил о скором начале второго этапа блокады Донбасса. Об этом сообщает «ZIK».

«На данный момент, с марта этого года блокада торговли с оккупантами, которую мы начали с добровольцами, волонтерами и общественными активистами, легализована указом президента и решением СНБО. Также на сегодняшний день есть серьезные результаты по укреплению национальной безопасности и нашей экономики. В частности, в результате наших действий вдвое сокращено потребление антрацитового угля, которое ранее закупалось у оккупанта, что пополняло его бюджет», – отметил Семенченко.

Второе достижение блокады, как говорит народный избранник, это то, что Украина начала покупать антрацитовый уголь в США – «в стране, которая с нами не воюет».

«Сейчас мы переходим ко второму этапу. За лето мы серьезно накопили силы, открыли ряд лагерей вдоль российской границы, и готовы, если государство и впредь будет бездействовать в деле укрепления нашей обороноспособности, действовать, как представители гражданского общества», – сказал нардеп.

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