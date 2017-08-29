Меркель верит, что ситуацию на Донбассе спасет «нормандский формат». Новости

Санкции с России будут сняты, когда исчезнет надобность в них – будут выполняться Минские договоренности. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, пишет «Коммерсант».

«Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией», – цитируется выступление федерального канцлера.

«Это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики», – назвала госпожа Меркель плюсы вероятной отмены ограничительных мер. Также канцлер сказала, что верит в возможность донбасского урегулирования в рамках «нормандского формата».

Напомним, санкции против России введены, в частности, из-за ее действий на Донбассе.

Сейчас украинские власти разрабатывают законопроект, который предусматривает прекращение АТО и мирную реинтеграцию Донбасса.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что нормативный акт обсуждался в нормандском формате и с экспертами США.

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