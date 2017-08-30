Переселенцев хотят обеспечить социальным жильем. Новости

В январе 2017 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о намерении выкупать у переселенцев жилье в ОРДЛО в обмен на предоставленное социальное жилье на подконтрольной Украине территории. Тогда это была только идея, которую рассматривало ведомство, опираясь на опыт Израиля.

Работа над соответствующим законопроектом уже ведется, до конца года он будет внесен на рассмотрение в парламент. Об этом рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеся Цыбулько (на фото).

«Министерство по вопросам оккупированных территорий разрабатывает законопроект об обеспечении переселенцев социальным жильем, предусматривающий систему оценки семей переселенцев. Преимущество будет отдаваться наиболее социально незащищенным семьям, наиболее подверженным риску вернуться на оккупированные территории. Прежде всего это семьи с детьми, многодетные, семьи с инвалидами. Это те люди, которые по каким-либо причинам не могут зарабатывать достаточно, чтобы снимать жилье и обеспечивать семьи, и из-за этого могут вернуться на оккупированные территории», – рассказала Олеся Цыбулько.

Законопроект предполагает, что переселенцы для получения социального жилья должны будут передать свою недвижимость на неподконтрольных территориях в собственность государства.

«Передача будет проходить не сразу, а через несколько лет. Человек может жить в социальном жилье лет 5 и решать, остается он здесь или все-таки вернется. После того, как оккупированные территории будут возвращены под контроль украинской власти, переселенцы смогут в течение полугода решить, вернутся ли они в свои дома на Донбассе или останутся жить в полученных ими социальных квартирах», – сообщила советник министра.

Планируется, что выдача социального жилья будет проходить в порядке очереди.

«Конечно, все переселенцы могут претендовать на жилье по этому законопроекту, но тем ВПЛ, которые имеют работу и доход, лучше не стоять в очереди, а воспользоваться законом №1954-ІІІV, в котором предусмотрены 2 вида льгот на жилье для ВПЛ: это 50% компенсации и ипотека под 7% годовых», – считает Цыбулько.

При этом политик отметила, что в данный момент переселенцы не могут воспользоваться программой «Доступное жилье» и приобрести жилье по выгодной ипотеке или с компенсацией: Министерство финансов так и не согласовало изменения в бюджет, в котором предлагалось внести средства на программу. По словам советника министра, 4 сентября активисты целого ряда организаций выйдут на митинг под Кабмин, чтобы добиться решения данного вопроса. Ускорить решение вопроса о социальном жилье могут только сами переселенцы.

«Все зависит от активности переселенцев. Нужно требовать и напоминать о себе», – считает Олеся Цыбулько.

В данный момент даже те местные власти, которые занимаются строительством социального жилья для ВПЛ, не имеют возможности передать его в собственность переселенцам, потому что для этого нет законодательной базы.

При этом принятие важных для ВПЛ законопроектов переносилось в Верховной Раде уже несколько раз. Однако советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ уверена, что до конца года будет разработан и внесен в парламент Украины законопроект об обеспечении переселенцев социальным жильем. Также авторы законопроекта надеются, что им все же удастся добиться от парламентариев поддержки.

Источник: Вчасно