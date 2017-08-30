В старинном здании Бахмута создадут колледж искусств (Фото). Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) в старом запущенном здании в центре города хотят создать колледж искусств. Каким будет здание после капитального ремонта и кого будут учить в новых помещениях рассказал директор Бахмутского колледжа искусств Вячеслав Паржицкий.

По его словам, в мае 2018 года предстоит получение лицензии на выпуск студентов по специальности хореография, специализации – народная. К этому моменту здание уже должно быть отремонтировано.

«В Донецкой области было принято решение открыть новые специальности – хореография, аудио-визуальное искусство, изобразительное искусство, актерское мастерство. Путем разделения на южный и северный регионы – мариупольський и бахмутский, Бахмуту досталась хореография и телемастерство. Мы работали изначально над изобразительным искусством, но поскольку с кадрами большая проблема, отказались от этой идеи. Мариуполь – родина Куинджи, там сейчас живопись развита лучше», – говорит Паржицкий.

В здании по улице Свободы, 19, относящемся к историческому ареалу Бахмута, комнаты и холлы полностью соответствуют требованиям стандартов для оборудования хореографических залов. Сейчас здание находится на балансе области и капитальный ремонт проходит за средства областного бюджета, на что выделено 13 млн грн. После ремонта здесь появится малый концертный зал, административно-технические помещения, в том числе обязательный для хореографов кабинет грима на первом этаже, четыре хореографических зала, душевые, две телемастерские.

Как рассказал директор колледжа искусств, здание рассчитано на то, чтобы принять 150 человек. В набираемую группу студентов входит минимум 12 человек, то есть 48 человек на четыре курса. Для того, чтобы мощности не простаивали пока идет набор студентов, помещения будут сдавать в аренду Школе искусств, где откроют отделение хореографии.

По словам Паржицкого, технологически коллектив набран, среди кандидатов есть и местные и приезжие преподаватели. Для приезжих обещают оборудовать одно крыло студенческого общежития.

«В грандиозных планах выход на национальный коллектив им. Вирского. Будем думать, как нам объединить усилия, может здесь будут проходить практику вирчане, как мы их называем, может наши будут ездить на стажировку. Они еще пока не знают, мы разрабатываем ходы. Будем создавать условия для подготовки специалистов в области искусства высокого уровня. Поэтому требования к кадрам – профильное полное высшее образование, если кто-то имеет хорошие успехи преподавания в хореографическом коллективе, этого мало», – подчеркнул директор.

После получения лицензии, с сентября 2018 года хотят запустить первую группу по хореографии, дальше будут работать над открытием лицензии на подготовку специалистов в области аудио-видеомастерства. «Я думаю с хореографией у нас по набору проблем не будет – в городе очень много детей занимается танцами и те, кто выбирал этот вид искусства как профессию вынуждены были уезжать из города, а у нас еще вокруг большой куст – Константиновка, Доброполье, Покровск, Краматорск там тоже будут желающие», – разъясняет Паржицкий.

Пока в здании идет ремонт, но обещают, что после его окончания помещение станет архитектурной изюминкой города.

Источник: Бахмут.in.ua

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