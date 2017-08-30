В Бахмуте благоустроят территорию на месте памятников Ленину и Артему. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) на месте памятников Артему и Ленину на площади Свободы проведут озеленение и поставят лавочки. Депутаты Бахмутского городского совета поддержали предложение Управления муниципального развития сначала демонтировать памятники, а затем разработать проект реконструкции площади.

Подход к решению демонтировать постаменты, не имея сметы и проекта работ, вызвал споры во время заседания сессии городского совета. Депутаты были обеспокоены что будет на месте демонтированных памятников, как будет облагорожена территория.

По словам начальника Управления муниципального развития Натальи Отюниной, на месте демонтажа памятников будет проведено озеленение. «На месте памятников высадят зеленые насаждения и установят лавочки», – уточнила она.

Наталья Отюнина также заявила, что хотя и не выписана подробная процедура разработки проекта, к процессу обязательно подключат общественность.

В свою очередь, городской голова Алексей Рева выразил позицию в пользу предложенного проекта и пообещал, что в ближайшее время будет сделана проектно-сметная документация по реконструкции площади. «После демонтажа будем проектировать только с учетом мнения громады», – подчеркнул он.

В итоге, депутаты поддержали это решение.

Финансироваться проект будет из городского бюджета. Реконструкцию планируют завершить к концу 2018 года.

Напомним, по словам директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, памятники Ленину в Украине остались только на неподконтрольных украинским властям территориях. Демонтированы 2 389 памятников, из них 1 320 памятников Ленину.

Источник: Бахмут.in.ua

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