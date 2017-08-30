Поселок на Донетчине получит 50 тыс. грн от Посольства Франции (Фото). Новости

Прифронтовое село Александро-Калиново (Константиновский р-н, Донецкая обл.) получит 50 тыс. грн от Посольства Франции в Украине за вклад в сохранение окружающей среды и биоразнообразия.

В этом году громада села впервые приняла участие во всеукраинском конкурсе «Невероятные села Украины». По итогам конкурса Александро-Калиново заняло 13-е место. Однако громада получит специальную премию Посольства Франции в Украине за вклад в сохранение окружающей среды и биоразнообразия.

«Это очень приятный сюрприз для нас. Нам позвонили представители проекта "Невероятные села Украины" и сказали, что мы выиграли 50 тыс. грн от Посольства Франции в Украине», – рассказал член общественной организации «Энеида» Андрей Тараман.

11 сентября, в Киеве состоится вручение дипломов и сертификатов. Награждение будет проходить во время Дня украинского села в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщалось ранее, село Александро-Калиново вышло в финал всеукраинского проекта «Невероятные села Украины-2017», где соревновалось еще с 20 населенными пунктами страны. Всего на участие в этом проекте поступило более 300 заявок, в полуфинал попали 20 сел. От Донецкой области заявки подали 10 поселков, но в финал вышел только один.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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