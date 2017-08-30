Прифронтовой Красногоровке перекрыли воду. За неуплату. Новости

28 августа компания «Вода Донбасса» на 80% снизила подачу воды в прифронтовой город Красногоровку (Донецкая обл.). Об этом сообщили в Красногоровской военно-гражданской администрации.

В ВГА уточнили, что «Вода Донбасса» сократила подачу за неуплату. «Таким образом, на данный момент воды в городе почти нет», – констатировали в администрации.

«Ощущение повторения довоенной ситуации. Какая-то ползучая контрреволюция!», – комментирует ситуацию местный житель Виталий Кузин.

«В Авдеевке, значит, техногенная катастрофа, если не дай Бог, на несколько дней отключат свет, воду, газ! А Красногорова может жить годами без газа, воды, отопления! В соседнем Курахово цветочки поливают, фонтаны работают, у них все зашибись. А тут вонючую воду, и ту отключили! За что мы платим деньги?», – возмущается жительница Ирина Триль.

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