В Константиновке разбирают здание бывшего завода «Автостекло» (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) неизвестные разбирают брошенное заводоуправление бывшего предприятия «Автостекло».

В городе несколько дней работает техника и люди, разбирая семиэтажное здание бывшего заводоуправления. Рабочие осторожно складывают кирпич, готовя к вывозу. Пока идут работы, в соседнем здании, где находятся проходные государственного предприятия «Кварсит», стены буквально трещат. Сотрудники жалуются, что стекла в окнах дрожат, а недавно появились трещины на стенах.

Для того, чтобы обезопасить людей от непредвиденных ситуаций, руководство предприятия обратилось в полицию и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с просьбой объяснить, кто разбирает здание рядом с ними. Однако ответа на свое обращение не получило.

Как утверждает начальник 16 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Сергей Нечволод, руководство местного подразделения ГСЧС официальное письмо о проведении работ по демонтажу здания заводоуправления не получало.

«В подразделения ГСЧС, полиции, исполкома должно было поступить письмо, о том, что будут проводиться такие работы. Мы его не получали. Мы не имеем отношения к законности оснований, мы заботимся о безопасности людей. Это важно, поэтому хотелось бы увидеть такой документ, – рассказал Сергей Нечволод.

Промышленный гигант «Автостекло» прекратил свою работу в 2000-х годах, в свое время на нем работало до 7 тыс. константиновцев. Завод производил стекло различного достоинства. 10 лет назад здание выкупил местный предприниматель.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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