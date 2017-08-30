В Константиновке контрабандные российские сигареты «заполонили весь город» (Фотофакт) . Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) продают российские сигареты, поступившие в город контрабандным путем. Об этом рассказал местный журналист Владимир Березин в Facebook.

По его словам, российские сигареты заполонили весь город.

«Вот уже и пограничники поймали эту контрабанду: "Была изъята партия из 14 ящиков сигарет из Российской Федерации, на которых не было акцизных марок. Они были найдены в одном из складских помещений в населенном пункте Краснополье Сумской области. Отмечается, что изъятые сигареты марки "Прима Дона" российского производства"», – пишет журналист.

«Вот уже и голова ДонОГА Павел Жебривский в ответ на обвинение, что он торгует контрабандными сигаретами, заявил: "Сейчас придут юристы, и будет обращение в Службу безопасности Украины и НАБУ. Я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ". И только в Константиновке именно эти сигареты продаются открыто и всенародно», – добавляет он.

Как отмечает Владимир Березин, на опубликованном ним фото – киоск на пересечении б. Космонавтов и ул. Циолковского у входа на «Хитрый рынок», и это – самый центр города.

«Куда уже центрее?», – спрашивает Березин.

В комментариях пользователи возмущаются действиями правоохранителей:

Александр: «Сегодня "новая полиция" ходила мимо ларьков с сигаретами на "Хитром". И как будто не видят»;

Аксинья: «Везде имитация всего. Борьбы с преступностью, коррупцией, внедрение реформ и т. д.»

Ранее сообщалось, что председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский обратился в СБУ и НАБУ в ответ на обвинения в его адрес со стороны народного депутата Надежды Савченко относительно контрабанды сигарет из «Л/ДНР».

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