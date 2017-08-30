Уведомлений о видеоконференции Контактной группы мы не получали, – «ДНР». Новости

Представители «ДНР» не получали от Киева официальных уведомлений о проведении 31 августа видеоконференции Контактной группы по решению ситуации на Донбассе. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «пресс-секретаря главы делегации республики» Дениса Пушилина Викторию Талакину.

«Никаких официальных уведомлений о намерениях украинской стороны провести видеоконференцию мы не получали. В случае получения официальной информации она будет рассмотрена нами безотлагательно», – сказала она.

Напомним, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на 31 августа.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: