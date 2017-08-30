В Лисичанске восстанавливают разрушенные обстрелами дома . Новости

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) продолжает оказывать помощь в восстановлении пострадавших домов жителям частного сектора Лисичанска (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

В период с 2014 по 2016 годы в городе NRC полностью были восстановлены 5 домов частной формы собственности и 66 домов частично были обеспечены стройматериалами для проведения восстановительных работ.

В июне 2017 года в рамках программы полного восстановления жилья NRC были взяты в работу еще 4 дома, которые были разрушены в 2014 году, и 1 дом по программе тяжелого ремонта. Кроме того, в августе текущего года, в рамках программы легкого и среднего ремонта, 6 домов частного сектора частично обеспечены стройматериалами для проведения восстановительных ремонтов после боевых действий 2014 года.