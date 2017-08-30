Единый реестр бойцов АТО расширяется ежедневно. Новости

За последний месяц в единый реестр участников АТО внесли информацию о более чем 300 военных. Всего в базе данных зарегистрировано уже более 15 тыс. бойцов. Об этом рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Коршун.

По словам Натальи Коршуны, бойцы заполняют бумажную анкету, в которой дают согласие на обработку персональных данных. Далее сотрудники Центра вносят информацию в электронный единый реестр – фамилию, имя и отчество военного, какие льготы он уже получил, а на какие еще имеет право.

«Единый реестр бойцов АТО расширяем ежедневно. Это очень важно, ведь систематизированные данные облегчают и ускоряют работу Центра. Когда военный приходит, мы уже знаем его историю и можем предложить оформить льготы, о существовании которых он даже не подозревал», – пояснила координатор.

В реестр вносят и данные о детях участников АТО, добавила она.

«Благодаря смс-рассылке военные первыми узнают о новых проектах команды председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко для взрослых и детей», – рассказала Наталья Коршун.

Отметим, что участниками АТО стали около 25 тыс. мужчин из Днепропетровской области. ДнепрОГА первой в Украине систематизировала информацию о военных и создала единый реестр бойцов АТО.

Источник: АКМЦ