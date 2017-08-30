В «ДНР» вновь не пропустили ОБСЕ через блокпост в Верхнешироковском. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» вновь не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ через блокпост в неподконтрольном украинским властям Верхнешироковском (до переименования – Октябрь, Новоазовский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 августа.

«Вооруженные лица на блокпосте в подконтрольном "ДНР" с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) не разрешили патрулю СММ проследовать далее на восток. Миссия проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 27 августа.