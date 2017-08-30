Торговые центры в Донецке превращаются в площадку для расклейки объявлений (Фото). Новости

В сети появились фото центральной части неподконтрольного Донецка. Они были опубликованы в одной из социальных сетей и вызвали десятки комментариев.
«Торговый центр "Золотое Кольцо". Его очень любят фоткать ночью в огнях на большой выдержке – получается вроде бы красиво. На деле это обшарпанное здание, никто не моет стены, не ухаживает особо, просто сдают торговые площади. Ломбард. Это самый центр города. У магазина поменялось много хозяев, но в итоге победило самое актуальное – ломбард», – пишет автор фото.
«Рядом можно увидеть обилие секондов, стоков и конфиската – их сейчас, по-моему, почти столько же, как и просто магазинов одежды», – продолжает обзор центра Донецка автор.
Торговый центр «Грин Плаза». Дончанин обращает внимание на целые окна и грязный фасад, вспоминая, что до военного конфликта все блестело.
В 50-ти метрах от «Золотого Кольца» можно увидеть еще один ТЦ, его не успели запустить до военных действий, теперь же это просто площадка для поклейки объявлений.
Читайте также:
- Разный Донецк: последние дни лета (Фото)
- Донецк уже не тот (Фото)
- Донецк: Бывший «Ашан» с высоты птичьего полета (Фото)
- Трамваи нынешнего Донецка (Фото)
- Донецк черно-белый: 80-е (Фото)
- Донецк в августе (Фото)
- Донецк в начале августа (Фото)
- Донецк: Шахтерская площадь – до и после (Фото)
- Донецк сегодня: Вдоль по набережной (Фото)
- Донецк. Набережная. Вечер (Фото)
- Вечерняя прогулка по Донецку (Фото)
- Донецк: отдых на ставках Кирша (Фото)
- Донецк в закате (Фото)
- Вечерний Донецк и его розы (Фото)
- Донецк сквозь розы (Фото)
- Донецк: Лебеди вернулись на Кирша (Фото)
- Донецк предгрозовой (Фото)
- Яркие фото молний в ночном Донецке и Макеевке
- Звездное небо Донецка (Фото)
- Мокрый Донецк (Фото)
- Затмение Луны в Донецке (Фото)
- Скоро в Донецке: Жители в ожидании осени (Фото)
Комментарии