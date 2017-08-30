Торговые центры в Донецке превращаются в площадку для расклейки объявлений (Фото). Новости

В сети появились фото центральной части неподконтрольного Донецка. Они были опубликованы в одной из социальных сетей и вызвали десятки комментариев.

«Торговый центр "Золотое Кольцо". Его очень любят фоткать ночью в огнях на большой выдержке – получается вроде бы красиво. На деле это обшарпанное здание, никто не моет стены, не ухаживает особо, просто сдают торговые площади. Ломбард. Это самый центр города. У магазина поменялось много хозяев, но в итоге победило самое актуальное – ломбард», – пишет автор фото.

«Рядом можно увидеть обилие секондов, стоков и конфиската – их сейчас, по-моему, почти столько же, как и просто магазинов одежды», – продолжает обзор центра Донецка автор.

Торговый центр «Грин Плаза». Дончанин обращает внимание на целые окна и грязный фасад, вспоминая, что до военного конфликта все блестело.

В 50-ти метрах от «Золотого Кольца» можно увидеть еще один ТЦ, его не успели запустить до военных действий, теперь же это просто площадка для поклейки объявлений.

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