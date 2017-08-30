Ситуация в пунктах пропуска утром 30 августа. Новости

Сегодня утром, 30 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 августа линию разграничения через КПВВ пересекли 44,8 тыс. человек и 6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10040 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10685 человек и 1965 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9360 человек и 1775 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4335 человек и 990 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10345 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/100;

КПВВ «Марьинка» – 50/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Алексей: «8:11. Каргилл в сторону Курахово основная на спуске с моста, льгота – машин 30. Украинский блокпост – основная на знаке 70. Нулевой – на блоках, пешая 150-200 человек».

Ангелина: «8:20. В Донецк очередь между посадками. За 30 минут проехали броневик,уже получили талон».

Ангелина: «8:45. На нулевом – с десяток авто».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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