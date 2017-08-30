В «ДНР» не доехали часы и автозапчасти на сумму 30 тыс. грн (Фото). Новости

На неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области через КПВВ «Новотроицкое» пытались провезти часы и автозапчасти на сумму 30 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

«На Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд по маршруту Мариуполь-Донецк прибыл гражданин Украины 1982 года рождения за рулем автомобиля. Как оказалось, он пытался провезти с элементами сокрытия в конструктивных особенностях автомобиля автомобильные запчасти и часы в количестве 18 шт. на общую сумму более 30 тыс. грн».

Мужчину передали представителям Государственной фискальной службы.