Сводка из зоны АТО за 29 августа: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксирован 21 обстрел украинских позиций. Об этом сегодня утром, 30 августа, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

На приморском (мариупольском) направлении противник применял крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На донецком направлении в районе Авдеевской промзоны вечером и ночью противник трижды открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под огонь из стрелкового оружия попали укрепления сил АТО неподалеку Зайцево.

В «ЛНР» сообщают, что «за сутки украинские силовики 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 мм, РПГ, АГС и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции в районе Фрунзе, Красного Яра, Желтого, Калиново».

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