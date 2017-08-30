Наблюдатели ОБСЕ нашли растяжку у моста в Станице Луганской. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи позиции незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» в 4–5 м к югу от разрушенной части моста в Станице Луганской видели ручную гранату с вставленным запалом, прикрепленную к краю забора на уровне колен. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 августа.

«28 августа вблизи позиции вооруженных формирований в 4–5 м к югу от разрушенной части моста в Станице Луганской команда СММ впервые видела ручную гранату (с вставленным запалом, чека которого была видна), прикрепленную к краю забора на уровне колен. (Забор находится вдоль узкого прохода, который используется пешеходами при пересечении моста)», – сказано в отчете.

Отмечается, что на другой стороне прохода, напротив гранаты, наблюдатели видели провод и скобу, прикрепленные к стенке из автомобильных шин. По оценке СММ, длина провода позволяла перебросить его через забор и присоединить к гранате, делая возможным ее использование в качестве мины-ловушки.