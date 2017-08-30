Санкции не заставили Россию вывести войска из Украины, – Волкер. Новости

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает санкции против России недостаточно эффективными. Об этом Волкер сообщил в интервью DW, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что экономические санкции, введенные Западом в отношении России, оказались эффективными.

«Тот факт, что Россию это беспокоит и что она хочет отмены санкций, свидетельствует о том, что санкции чувствительны для нее. В то же время Россия не вывела войска из Украины, поэтому в этом смысле санкции не были в полной мере эффективны», – сказал Волкер.