На Луганщине без тендера хотят отремонтировать интернат за 4,5 млн грн. Новости

В Дмитриевском областном психоневрологическом интернате по неконкурентной процедуре заключили соглашение с ООО «Реалбудкомплект» по ремонту общежитий на общую сумму 4,43 млн грн. Об этом сообщают «Наши гроші», ссылаясь на данные системы «ProZorro».

Всего было заключено 3 сделки, каждая из них приближена к максимальной допороговой сумме для закупки работ. К концу года фирма должна отремонтировать 3 общежития – жилые комплексы для подопечных интерната по адресу: село Дмитриевка (Новоайдарский р-н Луганской обл.), ул. Центральная 32А. Соглашения предусматривают перечисление строителям 30% аванса. Заказчик не обнародовал спецификацию, поэтому невозможно установить виды и стоимость ремонтных работ.

Основателем «Реалбудкомплект» до июня этого года был луганчанин Юрий Неделенко, и в последнее время фирма была «прописана» в Лисичанске Луганской области. В июне фирма сменила регистрацию на Киев, его новым основателем стал еще один луганчанин – Максим Чернов, директором – Дмитрий Тараненко.

Весной полиция получила разрешение суда на изъятие документов «Реалбудкомплект» в рамках уголовного производства по подозрению о растрате бюджетных средств должностными лицами КУ «Луганская областная база специального медицинского снабжения».

По данным «Прозорро», «Реалбудкомплект» получил заказов на 10,76 млн грн. Все заказы фирма получила по неконкурентной процедуре от учреждений Луганской области.