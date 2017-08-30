В Луганске решили сэкономить на учителях. Новости

В неподконтрольном Луганске решили сэкономить на учителях, ограничив выплаты им премии накануне 1 сентября. По словам учителей нескольких школ, «о таком нововведении их предупредили на днях», передает «LIGA.net».

«К началу учебного года учителям дадут премии, но 100% получат те, кто нигде не "провинился", т. е. если у тебя были больничные листы, то премию дадут частично, если ты имеешь неполную нагрузку, тоже получишь какую-то часть – рассказал учитель одной из школ.

По его словам, в случае, если имеются нарушения, то тогда премия будет на усмотрение администрации школы.

«Если учитель рассчитался в конце учебного года, то премия вообще не положена. Вот как решили "поддержать" учителей», – отметил он.

В администрации другой школы эту информацию подтвердили.

«Количество часов по русскому языку и литературе увеличили с сентября. По украинскому языку оставили на уровне прошлого года», – сообщают учителя.

При этом средняя зарплата учителя составляет 7 тыс. 500 руб. Сумма премии предусматривалась в размере месячного оклада.