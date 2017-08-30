Русскоязычные украинцы страдают только на неподконтрольном Донбассе, – Волкер. Новости

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что русскоязычные жители Украины страдают только на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом Волкер сказал в интервью DW, говоря об итогах встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым и комментируя прозвучавшие с российской стороны высказывания о «свежих идеях и подходах» по результатам этой встречи.

«Да, я видел эти комментарии, и я соглашусь, что у нас была очень конструктивная встреча. Мне кажется, что я говорил очень прямо и искренне. Но очевидно, что были затронуты и такие темы, по которым мы не сможем прийти к согласию. Прежде всего, нам удалось достичь согласия в том, что нынешнее положение дел не устраивает никого. Это плохо для России, плохо для Украины и для людей в Донбассе. И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять», – отметил Волкер.

По словам Волкера, действительно нужен свежий подход, состоящий в том, чтобы, прежде всего, думать о безопасности.

«Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, – это область под контролем российских сил. Поэтому если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех. Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе», – сказал Волкер.

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