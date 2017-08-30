ВСУ взяли на вооружение украинский Javelin. Новости

Легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», который разработан конструкторским бюро, входящим в состав государственного предприятия «Укроборонпром», принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в соответствии с приказом Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Принятию на вооружение предшествовал целый комплекс заводских и государственных испытаний в присутствии самих военных, во время которых «Корсар» подтвердил свои высокие характеристики. «Корсар» позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча.

Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь «с плеча», без применения дополнительных устройств. В ходе испытаний ракет для «Корсара» было достигнуто сквозное пробитие бронеплиты толщиной 50 мм.

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