Жителей Донбасса приглашают учиться в Чехии. Дедлайн – 10 сентября. Новости

25 представителей организаций гражданского общества и органов власти, которые работают с молодежью в Луганской и Донецкой областях, могут отправиться с учебным визитом по обмену опытом в Чехию.

В ходе учебного визита участники получат возможность ознакомиться с деятельностью гражданского сектора Чехии в рамках программ, ориентированных на неформальное образование, привлечение молодежи к местной политике и участию в создании общественных мест.

Результатом этого учебного визита будет финансовая поддержка лучших идей участников со стороны ПРООН.

Требования к участникам:

нужно быть представителем некоммерческой организации или представителем власти, работать в сфере образования;

необходимо проживаеть на территории Луганской или Донецкой области;

возраст – не менее 18 лет;

наличие биометрического паспорта гражданина Украины.

Анкету на участие необходимо заполнить до 10-го сентября 2017 года. Детали программы, а также форма заявки для участия доступны по ссылке.