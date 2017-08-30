В «ЛНР» заподозрили Украину в убийстве «депутатов ЛНР». Новости

Представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что убийство двух «депутатов народного совета» «республики» могло быть украинской диверсией. Об этом он заявил российским «Известиям».

«Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера для того, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи», – сказал Дейнего.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинским властям Луганске в Каменнобродском районе в ночь на 27 августа в частном доме убили двух «депутатов народного совета ЛНР».

Читайте также: