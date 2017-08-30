Экс-руководителя милиции Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы. Новости

Бывшего и.о. начальника Мариупольского городского отдела ГУ МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Приазовский районный суд Запорожской области огласил обвинительный приговор в специальном уголовном производстве в отношении бывшего и.о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна», – сказано в сообщении прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что во время судебных слушаний доказано, что 18 мая 2014 года Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители «ДНР».

«Участие руководителя горотдела милиции в пресс – конференции освещалась в средствах массовой информации, что дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью», – подчеркнули в прокуратуре.

В пресс-службе также отметили, что после увольнения в 2014 году из органов МВД Украины в связи с выходом на пенсию, Моргун переехал на временно неподконтрольную украинским властям территорию в г. Новоазовск, а в марте 2015 года возглавил «администрацию» Новоазовского района.

«Так как бывший милиционер не являлся на допросы и продолжал находиться на временно неподконтрольной территории Донецкой области, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование, а в мае 2015 обвинительный акт для заочного осуждения следователи прокуратуры Донецкой области направили в суд», – добавили в пресс-службе.

В результате Олег Моргун был заочно приговорен судом к 11 годам лишения свободы.