Семеновка 3 года спустя: У нас не меняется ничего (Фото). Новости

В начале мая 2014 года под Славянском в поселке Семеновка кафе у перекрестка, где сходятся «мариупольская» и «харьковская» трассы, и ближайшие дома заняли незаконные вооруженные формирования (НВФ). Здания стали мишенью для украинских военных. Местные жители были вынуждены покинуть эти места.

После освобождения Славянска от НВФ, многим жителям возвращаться стало некуда.

Через 3 года после тех событий Семеновка все еще зализывает раны. Многие дворы, особенно на окраине поселка, продолжают пугать прохожих руинами, выгоревшими стенами, кое-как залатанными крышами и решетом иссеченных минными осколками заборов.

На одной из улиц «нижней» Семеновки На одной из улиц «нижней» Семеновки Восстановленный дом. Темная кладка – то, что осталось от старого дома в июле 2014 года «Урожай» 2014 года, который жители до сих пор собирают у себя на заднем дворе. Грунт в Семеновке до сих пор буквально усеян минными осколками «Урожай» 2014 года, который жители до сих пор собирают у себя на заднем дворе. Грунт в Семеновке до сих пор буквально усеян минными осколками Один из домов, который построил Красный Крест Внутри дом полностью выгорел. Сохранились стены. Для восстановления помогли стройматериалами Каритас и People in Need. Но работа продвигается медленно В Семеновке все заборы такие Руины областной психиатрической больницы, с которой начинается «верхняя» Семеновка Руины областной психиатрической больницы, с которой начинается «верхняя» Семеновка Руины областной психиатрической больницы, с которой начинается «верхняя» Семеновка Семеновские контрасты. На переднем плане – восстановленный корпус для душевнобольных пациентов с туберкулезом Восстанавливаемый корпус детского отделения психаитрической больницы А это – то, что будут видеть его стационарные пациенты из окон своих палат и детской площадки Детскую площадку восстанавливает Люксембургский Красный Крест Место, где уже 7 месяцев должна стоять мини-котельная. Дворовой фасад будущего детского отделения В «нижней» Семеновке

Олег Зонтов, после освобождения Славянска на год ставший исполняющим обязанности мэра, рассказал, что из приблизительно 600 многоквартирных домов Славянска 224 пострадали в результате боевых действий, 40 из них – серьезно. В частном секторе, в котором было около 6 тысяч домов, повреждения той или иной степени получила где-то четверть, а 134 были разрушены полностью.

Собрав гуманитарную помощь из других регионов Украины и скупые средства городского бюджета, при помощи международных гуманитарных организаций к осени 2014 года городским властям удалось кое-как восстановить коммунальную инфраструктуру и хотя бы изолировать разрушенные подъезды многоэтажек, чтобы запустить в уцелевших тепло, воду и электричество.

«Обещанная субвенция в 300 млн на Донецкую и Луганскую области так и не пришла. И 2014 году нам пришлось выживать за счет местного бюджета, который был наполовину пуст. Мы активизировали все городские службы, подписали с фирмами, с которыми работали, договора на отсроченную оплату. Механизм выделения субвенции на город начал работать только в мае 2015 года. 29 апреля было принято специальное постановление Кабмина о реализации этих субвенционных денег, и 150 млн были выделены на Донецкую область. Нам из этих денег досталось только 16,5 млн. Но и это была игра. Дело в том, что для таких субвенций утверждается своеобразный график. Например, начали их давать с мая, по 300 тысяч, а основная масса денег поступала в ноябре и декабре: 7 и 6 млн. Надо понимать механику проведения тендеров: мы не можем провести тендер, пока нет денег, хотя бы на 30% оплату подрядчика. Пока я руководил городом, до ноября 2015 года, мы этой субвенции так и не получили, То есть, все, что нам удалось сделать, было сделано за счет местного бюджета. В связи с процессами децентрализации с 1 января 2015 года мы стали оставлять в местном бюджете акцизные сборы: дополнительные 30-40 млн. Они все пошли на восстановление инфраструктуры и многоквартирного жилья. Но финансировать частное жилье из местного бюджета мы не имели права», – рассказал бывший мэр Славянска.

Десятки пострадавших или полностью разрушенных домов сумели за последующие 3 года восстановить или заменить на новостройки международные гуманитарные организации ADRA, Люксембургский Красный Крест, Каритас и People in Need, съехавшиеся из других регионов молодые волонтеры, а также пасторы и прихожане местной протестантской церкви.

Помочь всем благотворители не могли, поэтому установили свои критерии отбора самых нуждающихся. Помощь стройматериалами получило большинство из тех, чье жилье еще подлежало ремонту. Но на новые дома на месте разрушенных могли рассчитывать только самые малообеспеченные, одинокие старики, многодетные семьи, инвалиды и матери-одиночки. Полные семьи среднего достатка остались на улице с теми несколькими чемоданами, что они вывезли в конце мая-июне 2014 года, думая, что покидают дома «на неделю-две». И совершенно на задворках остались горожане, не сумевшие подтвердить право собственности на разрушенное жилье.

Настоящий мир в Славянск так и не пришел: город до сих пор рябит руинами, которые остались тут, кажется, на века.

Руины областной психиатрической больницы, с которой начинается «верхняя» Семеновка, – самый крупный и мрачный памятник этой войне.

Заброшенную территорию постепенно захватывают кустарники и молодые деревья. Сейчас здесь работает корпус психиатрической больницы для пациентов с туберкулезом на 40 человек, который отремонтировали сами сотрудники больницы и частные доноры, а привел в порядок тоже украинский Красный Крест при поддержке Красного Креста люксембургского и на деньги немецкого GIZ. Проект был самым необходимым, потому что у пациентов этого отделения не было другого пристанища, они так и жили, не выезжая, в поврежденном здании. Сейчас КК на средства того же донора восстанавливает детский корпус на 30 стационарных мест.

А между тем в Семеновке развивается уже новая история: приблизительно полгода назад какие-то люди начали обзванивать владельцев разрушенных там домов, предлагая выкупить «участок с развалинами». Кому и зачем понадобилась эта земля и то, что осталось на ней от домов ее владельцев, остается загадкой.

Источник: Slavgorod.com.ua

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