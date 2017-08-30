В Покровске прокурор узнал грабителя в магазине. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) прокурор Красноармейской местной прокуратуры возле продуктового магазина узнал в одном из посетителей мужчину, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокурор вызвал следственно-оперативную группу и до ее приезда наблюдал за мужчиной. Позже по ходатайству прокуратуры задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В январе текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был в одном из парков города. Встретив своего знакомого, решил завладеть его деньгами, для чего отвел мужчину подальше от отдыхающих и, действуя открыто, вытащил из заднего кармана его брюк денежные средства в сумме 900 грн, которыми распорядился по собственному усмотрению», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в отношении злоумышленника в суде также рассматривается дело о хулиганстве. В настоящее время прокурором Красноармейской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении арестованного по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины.